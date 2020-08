La ocupación de camas de terapia intensiva en Varela supera el 70 por ciento y en algunas clínicas el 90

La ocupación de camas en unidades de terapia intensiva (UTI) de Florencio Varela se ubicaba ayer en el 72,76%, mientras que en las Clínica Privada Luján alcanzaba el pico de 90 y en la Santa Ana (Ex María Mater) llegaba 86,7%.

Así surge de datos presentados ayer a la prensa por el Secretario de Salud, Rubén Trepichio, quien respondió a todos los periodistas que participaron de la conferencia en el marco de la situación por coronavirus en el distrito. “No se puede proyectar cómo estará el sistema en 10 días y por lo tanto no podemos decir que colapsará, lo que sí podemos decir es que tenemos que evitar los contagios y para eso hacer hincapié en cuidarnos y en la responsabilidad civil para evitar la propagación” señaló ante la pregunta de este medio. No obstante, el funcionario destacó que “hay una alta movilidad de las camas, muchos pacientes están en terapia pero no entubados y tenemos los centros de aislamientos como La Patriada con buena disponibilidad”, remarcó.

En el informe presentado por Trepichio se indicó que el hospital Mi Pueblo tenía una ocupación de 50% de camas, el Hospital El Cruce un 76% y el recientemente inaugurado Modular en un 59, 1%.

Los porcentajes difundidos ayer por el Secretario de Salud preocupan pero acaso no sorprendan: en solo una semana, la de la apertura de la cuarentena, los contagios sufrieron un 58% lo que de seguro iba a impactar en las internaciones.

Esta es la segunda conferencia de prensa que brinda el funcionario junto al intendente Andrés Watson ante la prensa local desde que se desató la cuarentena y la tercera en el año por el cuadro de situación del Covid 19.