La muerte de Bonadío profundizó aún más la grieta en las redes sociales

NA) — Mientras el cuerpo del juez federal Claudio Bonadio aún permanecía en su casa del barrio porteño de Belgrano y no había llegado a ser trasladado a la casa fúnebre, las redes sociales volvieron a encenderse y a profundizar la grieta, esta vez entre los que cuestionaban la labor del magistrado y su cercanía con el poder político y aquellos que destacaban las causas por presuntos hechos de corrupción que había instruido desde Comodoro Py.

El micromundo virtual sigue siendo el mejor escenario para polarizar lo que sea: desde un meme hasta una muerte, pasando por una medida del Gobierno o el nuevo look de un artista.

El fallecimiento del magistrado, ícono de Comodoro Py, no fue la excepción.

Desde ignotos ciudadanos hasta encumbrados dirigentes políticos y periodistas, incluidos los ya tradicionales bots, se expresaron sobre la muerte de Bonadio, ocurrida en la madrugada de este martes en su casa de la calle Naón, en el barrio porteño de Belgrano.

En un bando se alistaron los que recordaban “la servilleta de Corach”, su “arbitrariedad” y las denuncias que pesaban en su contra en el Consejo de la Magistratura; en el otro, los que destacaban las causas que llevaba adelante, en las que investigaba presuntos hechos de corrupción y tenía como principal apuntada a la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En el medio, o mejor dicho a un costado, estaban los hacedores de memes y chistes humor negro.

La Argentina de la grieta sigue encontrando en las redes sociales terreno fértil para crecer y ampliarse.