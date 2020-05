La morada del reggae: El museo de Bob Marley en Jamaica

Si estás planeando un viaje a Jamaica no debes dejar de visitarlo y ten en cuenta que en el año 2001 lo nombraron patrimonio nacional. Debido a esto recibe más protección por parte del gobierno.

Es importante tener en cuenta, según explican en Holiday Services ltd, que tomes una excursión en una agencia que tenga habilitación del Ministerio de Turismo, para que te asegures el cumplimiento con calidad del paseo planificado. Holiday Services, – cuya web es excursionesjamaica.com – es una agencia que ha recibido el premio “Tour Operador del año”, distinción que es otorgada por la “Asociación de hoteles y Turismo en Jamaica”

Continue Reading

Advertisement