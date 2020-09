“La Masacre de Varela” también fue femicidio: no hay avances en la causa que sigue archivada

Justicia, justicia por todas las chicas q ya no están.

Ellas son dos víctimas más de femicidio. Dos chicas más que, no tienen justicia. Dos chicas que, soñaban. Dos chicas que, solo se divertían.

Dos adolescentes que fueron insultadas, juzgada por la edad y la forma de vestir … Eso es lo único que la gente ve, pero no ve el dolor que sentimos. No nos conocen. Somos gente trabajadora que, cada vez que se pudo hemos ayudado …

A continuación el escrito que compartió Andrea, tía de Denise Juárez en las redes sociales el pasado 8 de septiembre: “Ellas son Sabrina Barrientos y Denise Juárez. Denis es mi ahijada. El 11 de febrero del 2017 fueron baleadas, al punto de quitarles la vida a las dos. Hasta el día de hoy, no hay un culpable solo un apuntado menos de edad… el fiscal dice que no puede ser detenido por la edad…. Solo sé que nadie investigó a las sobrevivientes. Miente, miente y miente. Varela tierra de nadie!..

Dos de ellas, Sabrina Barrientos y Denise Juárez, murieron y otras dos lograron sobrevivir. Aquella mañana sus cuerpos adolescentes quedaron tirados en el asfalto lleno de sangre. Una de las sobrevivientes, tirada sobre su amiga muerta, grita que quiere irse a su casa. La otra apenas se mueve. Intenta hablar, pero no puede: un tiro le atravesó la garganta. Si fue la droga, como todo parece indicar, o el abuso de la noche, como también se sospecha, lo que queda claro para todos es que forma parte de un engranaje machista que terminó bañándolas en sangre. Y las organizaciones feministas parecen también haber mirado para otro lado y nunca las reclamaron como parte de la larga lista de femicidios de la Argentina.

El 11 de febrero del 2017 cuatro chicas fueron baleadas a quemarropa en una de las avenidas más transitadas de Florencio Varela y a no más de 500 metros de la jefatura de policía que en ese entonces comandaba el Comisario Mongelos, actual secretario de seguridad de la comuna.

Ingresar al expediente judicial de lo que se llamó la “Masacre de Florencio Varela”, es meterse en terreno pantanoso, con serios “fallos” judiciales, preguntas de sentido común sin responder, contradicciones, la aparición de un menor de forma sorpresiva como presunto autor que produjo la parálisis total de la causa y su posterior archivo. Pero hay un dato aún más esclarecedor de la falta de iniciativa para resolver el crimen más conmocionante de la última década en la zona. Y aunque en la carátula señale que se trató de un femicidio, no están incorporadas a la larga lista de asesinatos por ser mujeres de la Argentina.

