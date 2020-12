La marca argentina de artículos para el hogar que lidera las ventas en decenas de productos

A modo de ejemplo desde Winco mencionan algunos hitos con los cuales descollaron en los últimos años: en 2017 generaron un boom de ventas con el relanzamiento del tocadiscos , e n 2018 la Eco Winco -primera bicicleta eléctrica certificada en Argentina- fue furor; en 2019 la freidora sin aceite para preparar comida saludable y el desarrugador a vapor fueron las estrellas;y este 2020 de pandemia fue sin dudas el año de la aspiradora robot inteligente , que además de pasar el trapo sola, aspirar y volver a la base de carga cuando se termina la batería, mapea los lugares para no pasar dos veces por el mismo sitio.

2020 quedará en la historia como el año en el cual un virus generó la necesidad de aislarse en prácticamente todo el mundo. Frente a ese panorama, millones de empresas debieron reconvertir sus negocios o destinar más esfuerzos y recursos a la venta online; y Winco no fue la excepción.

