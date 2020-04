La línea de ayuda vino desde Italia y los bomberos de Bernal vuelven a estar comunicados

En ese contexto, los bomberos subrayaron que “El financiamiento de nuestra institución consta de 3 partes principales: los subsidios, los aportes de grandes empresas y el de los socios. Hoy en día esos ingresos se han visto sumamente reducidos por los motivos de público conocimiento y no obstante, los ahorros que teníamos los debimos utilizar para la compra de material específico y de descontaminación para casos de COVID-19”.

Según informaron los bomberos, al enterarse de la situación Maximiliano Nicastro, un ex bombero que actualmente se encuentra viviendo en Italia, realizó una donación monetaria que permitió cancelar la deuda y mantener al cuarte comunicado.

