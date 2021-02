La Legislatura conformará la Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados

Up Next

En los primeros 10 meses del 2020, se recibieron unas 15 denuncias contra magistrados de distintos fueros. No obstante, durante este período extenso de cuarentena no se han podido realizar los juicios, que son el corolario de la instrucción que lleva adelante la Secretaría de Enjuiciamiento y determina el apartamiento definitivo del magistrado denunciado o su absolución. Esas son audiencias públicas que preside el titular de la Suprema Corte.

El cuerpo tiene la potestad de recibir denuncias contra magistrados y funcionarios, “analizar la verosimilitud de los hechos expuestos en la misma y en su caso asumir el rol del acusador. Para formar su criterio podrá ordenar las medidas que considere pertinentes”. Es decir, tiene la potestad de dar curso a los enjuiciamientos contra miembros de la Justicia, no importa cuál sea su rango.

