La Justicia Federal confirmó una sentencia que obliga a AySA a suministrar agua potable a vecinos de un barrio de Quilmes

En ese sentido, los jueces indicaron que “el peligro en la demora se encuentra configurado, dada la potencialidad dañosa que podría representar para la preservación en la salud de las personas que habitan el barrio “15 de Diciembre”, la falta de agua potable como así también la utilización de “pozos ciegos” precarios no evacuados”. En relación a la verosimilitud, los magistrados señalaron que “respecto a la existencia de un riesgo de daños de extrema gravedad o irreparable; lo cual determina atenuar el examen de la verosimilitud.” En ese entendimiento no soslayan el grave contexto fáctico que se presenta en la causa por una situación que comprometería los más elementales derechos humanos –a la vida, a la salud y a la dignidad-.

