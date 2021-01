La Justicia de Quilmes declaró “inadmisible” un recurso y quedó firme el sobreseimiento a docente al que habían acusado de realizar amenazas de bomba a escuelas del distrito

Up Next

“Toda vez que no se ha demostrado en autos que de alguna línea o abonado telefónico registrada a su nombre (es decir Flavio Aprile), ni de ningún otro elemento aportado a la investigación, haya sido realizada la llamada amenazante; indicando además que nada ofrece en tal sentido el informe de la División Pericias en Telefonía”; es decir los análisis realizados en el marco de las actuaciones del proceso en el que estaba imputado el educador de escuelas públicas quilmeñas. Así lo fundamentaron las magistradas en el pronunciamiento de semanas atrás dado a conocer en la sede de Hipólito Yrigoyen 475, sede de los Tribunales Penales.

Con la firma de las doctoras Patricia Patanella y Diana Alimonti no se aceptó la apelación que se había realizado al sobreseimiento dictado en primera instancia por el juez Martín Nolfi y de esta manera el educador quedó desligado de casi todos los procesos que se le habían iniciado años atrás.

Continue Reading

Advertisement