La Justicia de La Plata debe decidir sobre un recurso de la ONG Caballos de Quilmes en torno a la reglamentación de la tracción a sangre

Up Next

Desde “Caballos de Quilmes”, en diálogo con Data Judicial alegan que “la Comuna no puede hacer un cambio en la ordenanza para su reglamentación porque sería la misma la que se regula a si misma para el control de una actividad en la que la Justicia ya ha sido contundente en torno a que está prohibido en Quilmes la tracción animal, queremos que eso se respete y aplique en defensa de los caballos”, finalizó el doctor Barnabá.

De acuerdo a la modificación del artículo noveno la Comuna está facultada a “permitir la actividad hasta que no se garantice entrega de unidades a todos los carreros para sustituir a los animales”; este cambio fue hecho por la Municipalidad en noviembre del año pasado, fecha en que la Justicia intimó a que se aplique la misma en todo el distrito, es decir que se prohiba a los carreros utilizar a los equinos. Esto provocó la presentación de un amparo de parte del doctor Leonardo Barnabá, patrocinante de la ONG que fue declarado “abstracto” por el Tribunal Oral N° 5 de Quilmes, lo que derivó en la apelación ante el órgano de alzada; es decir la Cámara platense.

Continue Reading

Advertisement