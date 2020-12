La industria de los juegos sigue siendo una inversión inteligente

Up Next

El futuro desarrollo de la industria de los juegos está fuera de dudas por varios motivos. Primero, la audiencia objeto no está limitada a algunos grupos de edad. Casi todo el mundo juega videojuegos — niños, trabajadores, estudiantes, personas retiradas y empresarios. Segundo, la crisis del COVID-19 ha desarrollado el hábito de pasar el tiempo libre en casa. Tercero, el desarrollo de la industria de los juegos está dirigida por grandes corporaciones que saben lo que hay que hacer.

Estando consciente de los cambios actuales, Apple lanzó su servicio de juegos Arcade en 2019. Desafortunadamente, este proyecto no trajo grandes resultados a pesar de su originalidad y nuevo enfoque.

Adicionalmente, las empresas de videojuegos tienen una ventaja significativa sobre las otras, que es su fama. Nintendo, PlayStation y Xbox son marcas conocidas por varias generaciones de personas. Tesla, por ejemplo, no tiene tal reputación.

Microsoft y Sony no han perdido tiempo. En 2020, ambas empresas presentaron sus nuevas consolas — Xbox Series, Xbox Series S y PlayStation 5.

Los desarrolladores de juegos de PC tomaron en cuenta las tendencias y adoptaron muchas de sus franquicias de escritorio para la App Store y Google Play, incluyendo franquicias populares como Grand Theft Auto, FIFA y Diablo. El sector del PC no perdió, sino que más bien le dio una nueva vida a sus juegos.

No es de sorprender que el desarrollo de juegos móviles esté ganando ritmo. Los teléfonos se vuelven más inteligentes y rápidos, y los juegos para ellos se vuelven más atractivos, interesantes y cada día ganan más de nuestro tiempo y dinero. La popularidad de los juegos móviles se tradujo en grandes avances para este sector del mercado en comparación con otros.

Sin embargo, podría preguntarse, “¿No sufrirán las empresas por estos servicios?” Existe esa posibilidad. Por ello, los gigantes de IT no promocionan activamente los servicios de videojuegos, a pesar de la rápida evolución de este sector desde 2013.

