La importancia de usar protector solar en este verano 2020/2021

Recuerda que podés disfrutar de manera responsable del verano y del sol, siempre y cuando lo hagas sin exceso. Además, es esencial que uses siempre protector solar, incluso cuando el día esté nublado.

Pero, tomar el sol no es necesariamente malo, de hecho, es extremadamente importante para la salud. Lo malo, está en tomarlo sin protección y como mencionamos anteriormente, en exceso, ya que, todo en exceso hace daño. Y es aquí donde los protectores solares hacen su gran entrada.

No es de extrañarse que muchas personas dejándose llevar por la fiebre del verano, tomen baños de sol y disfruten de la playa olvidándose de uno de los elementos más importantes; el protector solar.

