La historia de Angie, la enfermera heroína del Hospital El Cruce que luchó y le ganó al coronavirus

Angela Elías, enfermera del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce de Florencio Varela luego de haberse contagiado coronavirus, permanecer internada en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica, ayer se fue de alta a su casa. Con más de 30 días de internación, “Angie” como le dicen todos, es una paciente recuperada de COVID19 la heroína de nuestro hospital. Todos los trabajadores y trabajadoras saludaron a Angie y le expresaron su cariño y afecto con aplausos, globos y flores.

Angie, es Licenciada en Enfermería y trabaja en El Cruce desde hace diez años se desempeña como referente de la Unidad de Cuidados intermedios. Más de 30 años ejerciendo la profesión. Cuando se desató la pandemia de Coronavirus Angie decidió seguir trabajando a pesar de poseer factores de riesgo en su salud. No quiso tomar licencia su compromiso y amor por el prójimo la llevó a continuar desarrollando su labor en el hospital. Nos cuenta su hija Angela que también es enfermera y que no dejó ni un momento sola a su madre durante la internación.

La paciente ingresó el 23 de junio a través del Triage del Hospital El Cruce con diagnóstico de COVID positivo. Debido a las complicaciones que comienza a presentar desde el punto de vista respiratorio el 6 de julio pasa a la Unidad de Terapia Intensiva. Se decide aplicarle tratamiento de plasma, siendo la primera en recibirlo en El Cruce. Aunque no fue el único tratamiento que se le aplicó. La gravedad de su cuadro de salud requirió que sea asistida por respirador. En ese momento permaneció sedada con analgésicos y “pronada”, es decir boca abajo. Hasta que empezó a presentar leves mejorías y finalmente el 20 de julio pasa a intermedia con buena evolución y diagnóstico de COVID19 negativo.



La historia de Angy es un emblema para todos los trabajadores y trabajadoras del hospital. Todo el equipo de salud trabajó en forma mancomunada. “Angie es una campeona la peleó día a día. No bajó los brazos nunca”, sostuvo Erika una de las enfermeras que la asistió. Además se realizaron cadena de oración para apoyarla espiritualmente. “Volví a vivir”, repite una y otra vez Angie. “Estoy muy agradecida a todo el equipo de El Cruce por todos los cuidados que me dieron, me salvaron la vida”, sostuvo muy emocionada, Angy.

Hoy martes 28 de julio Angie se fue de alta a su hogar después de pelearla como una campeona, “su lucha y su mejoría fue el aliento para todo el equipo de salud” expresaba uno de los carteles que armaron las enfermeras. Angie se reencontró con su esposo Jorge con quien está casada hace 40 años con y sus hijas Daiana y Angela.