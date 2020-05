La garantía pierde espacio frente a los seguros de caución: tranquilidad para ambas partes

Nos encontramos frente a un nuevo modelo en lo que alude a la manera en la que se accede al alquiler en Argentina, que echa por tierra la acostumbre arraigada en la sociedad de requerir garantía. La Aseguradora de caución es la opción que priorizan miles de personas en la actualidad. ¿Beneficios? 2 importantes: favorece la entrada al inquilino y crea seguridad y credulidad al propietario ante posibles infracciones futuras en lo que refiere a la celebración del contrato. Así, las empresas que brindan la cobertura están sumando cada vez más relevancia al momento de concretar este trámite insalvable.

Al ritmo de cientos de otros cambios que facilitan la vida en lo cotidiano, como la incorporación de la tecnología a muchas operaciones esenciales, ahora concretar un acto de alquiler, lleva en sí una comodidad que muchos esperaban con ansias, el respaldo seguro, pasando por alto el aval bancario o la garantía propietaria.

Las claves de una y otra, esclarecidas acá.

En general, exigir garantía trata de un documento obligatorio para sellar el pacto y poder hacer la mudanza tras la aprobación. Una falta de esta constituía hasta hace unos años un muro infranqueable. Pero las aseguradoras vieron la necesidad, y la cosa cambió.

Es que eran y son demasiados los inquilinos que llegan desde otras ciudades, o incluso provincias y países, que no cuentan con la propia, y por tanto no accedían a algo tan básico y necesario como la vivienda. Porque, además, no tenerla no significaba no ser solvente. Aprovechar y entender eso fue clave para ampliar el mercado.

Y porque, además, tener garantía propia o de familiar en mano ya no significa un aseguro de que se va a cobrar si o si el monto de la renta. Aun cuando fuera posible cumplirla en lo legal, es un trámite muy largo y engorroso, que encima, requiere de la intervención de terceros.

Demasiadas dificultades para una operación que puede resolverse fácil con un seguro de caución en mano, que al solo acto de presentación del DNI y demostración monetaria se consigue. Una gran respuesta para las dos partes que garantiza el pago y tranquiliza.

Agradecemos a Santiago de OPC por brindarnos esta nota para nuestro portal.