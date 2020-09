La fuerza de tu ascendente zodiacal

Up Next

Tip: no tengas vergüenza de expresar tu cariño de forma tradicional.

Tip: no seas tan indulgente.

Tip: no te guíes por la urgencia.

Tip: no definas prematuramente.

La palabra “horoscopos” deriva del griego “horos” que quiere decir “hora y “skope” que tiene el sentido de “mirar, observar” y de eso se trata, precisamente, el ascendente del zodíaco en astrología, “mirar la hora”.Es el preciso instante que marca el nacimiento y que imprime una particular característica a la carta natal.

