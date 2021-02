“La divina comedia del fútbol argentino”, una respuesta a los grandes interrogantes del deporte más amado

Muchos son los mitos y leyendas que se fueron reconstruyendo en torno a las grandes gestas e ídolos deportivos de nuestro país, más aun teniendo en cuenta el papel preponderante que el fútbol tiene en la vida cotidiana del argentino promedio. Varias de esas historias que van desde lo verídico hasta la reconstrucción mítica, son tomadas por Alejandro Magaldi, quién con su larga trayectoria y experiencia como periodista deportivo ha decidido dar respuesta a cada una de esos interrogantes en su nuevo libro ‘La divina Comedia del Fútbol Argentino’ a cargo de la editorial Libro fútbol.

La amplia trayectoria de su autor, entre las que se encuentra editor de la sección de deportes de Infosur, le ha permitido adentrarse en el corazón mismo del fútbol e intentar dar una respuesta a muchas de esas preguntas que proliferan en torno a la cultura futbolera y que en muchas ocasiones han sido protagonistas de fervientes

charlas en mesas de café, en las sobremesas de los asados o en conversaciones que forman parte del tan hermoso ritual de ir a la cancha.

¿Hubo una mano negra en el doping de Maradona durante el mundial ’94? ¿Quién se queda con el podio número uno de los campeones mundiales argentinos, Menotti o Bilardo? ¿Por qué los de Boca son Bosteros y los de River son Gallinas, apodos que hoy, ambos ostentan con orgullo? ¿Es cierto que el candidato número uno de Macri

fue Passarella y no Bianchi? ¿Hubo apriete por parte del cartel de Medellín a los árbitros argentinos durante la historia de la Copa Libertadores? ¿Por qué no se cobró el penal de Neuer a Higuaín en la final del Mundial 2014? Estos son solo algunos de los muchos temas que aborda el libro ‘La divina comedia del fútbol argentino’.

“Parece un drama, pero no lo es. Nuestro fútbol es una sucesión de hechos tragicómicos que a lo largo de la historia han construido un perfecto espectáculo.

Dantesco y simpático. Perverso y adorable. Deprimente y entusiasta. El Ying y el Yang. Como en la vida”, expresa su autor, Alejandro Magaldi, quien se anima a desentrañar la historia más profunda del deporte que más amamos: “Disfrutamos cada representación con una puesta en escena de protagonistas fugados de cuentos y

relatos de fantasía”.

“Los hechos deportivos no hubieran sido dramáticamente bellos sin una lectura posterior que los eternice hasta transformarlos en mito”, presenta Ernesto Cherquis Bialo, periodista de gran trayectoria también encargado de presentar de manera oficial esta aventura literaria. “En ésta obra el autor, un maestro de periodistas y un periodista

magistral, nos propone hallar respuestas donde aún perduran preguntas y contarnos, además, la versión inédita de algunas historias que suponíamos saber”, agrega.

‘La Divina comedia del fútbol argentino’ resulta ser la obra que todo futbolero le gustaría leer, después de todo, como explica el mismo Magaldi: “El fútbol argentino, cual film de Luis Sandrini, ríe y llora al unísono. Delira y entretiene. Asombra y enternece”. Tal y como el mismo autor define: una fragancia, que resulta irresistible.

El libro ya está disponible en la web de Libro fútbol (https://librofutbol.com/producto/ladivina-comedia-del-futbol-argentino.html/24676).

España: libreriadeportiva.com (https://www.libreriadeportiva.com/libro/la-divinacomedia-del-futbol-argentino_74174)

México: (https://libreriadeportivaap.com/la-divina-comedia-del-futbol-argentino.html)

Próximamente en Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Chile. Desde enero estará disponible en Amazon y las principales librerías de Estados Unidos, Inglaterra y Australia.

