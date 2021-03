La Corte dispuso que la Justicia bonaerense continúa con la semipresencialidad

Up Next

Consignó también que esa disposición no rige en el supuesto de Juicios por Jurado o cuando por razones de urgencia o imposible retardación, se disponga su autorización excepcional por parte del Tribunal.

Además, mediante otra resolución estableció que en la celebración de audiencias realizadas total o parcialmente de modo presencial, la concurrencia física no podrá exceder, en ningún caso, las 20 personas o el límite cuantitativo que las autoridades sanitarias competentes fijen.

“Encuadrado en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia que mantiene la situación de Distanciamiento Social y Preventivo Obligatorio en el territorio provincial hasta el próximo 9 de abril, lo dispuesto no obsta la posibilidad de incorporar adecuaciones, ajustes o el dictado de nuevas resoluciones para la mejor prestación del servicio de justicia”, concluyó.

