La Comisión por la Memoria denunció que el procurador Conte Grand mandó a perseguir al juez de Lomas Gabriel Vitale

“La gravedad de la situación requiere la intervención inmediata de la SCJBA para reestablecer de pleno los derechos y garantías constitucionales que no solamente van en detrimento de los funcionarios judiciales señalados sino de todo el sistema de justicia en la Provincia de Buenos Aires”, añadió la CPM en su dura denuncia. Con todos estos antecedentes, desde la CPM también se remitieron notas describiendo lo sucedido a las Cámaras de Diputados y Senadores, al Ministro de Justicia Julio Alak y al gobernador Axel Kicillof.

La CPM enmarcó denuncia en “la particular injerencia que sobre estas actuaciones tuvieron el Ministerio de Seguridad de Nación y la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de gobierno anterior, que presionaron al juez Luis Carzoglio -hoy suspendido- por la misma causa relacionada con el Club Independiente”. El organismo, además, recordó que que “la gravedad institucional de estos hechos ha sido advertida incluso por el anterior presidente de la Suprema Corte provincial, Dr. Eduardo De Lázzari que, al momento de oponerse a una nueva prórroga del licenciamiento forzado del Fiscal General Ferrari, consideró que «estamos abocados a definir de una buena vez si es posible consentir calladamente el avasallamiento de todas y cada una de las garantías propias de nuestro orden jurídico». En esa resolución, la mayoría de la Corte votó en línea con lo pedido por el Procurador”.

El organismo provincial planteó que “Vitale comenzó a ser perseguido mediante el despliegue de procedimientos y estrategias de enorme gravedad institucional. En primer lugar porque el fiscal Pablo Rossi, en articulación con el ahora Fiscal Gral. Sebastián Scalera, armaron una causa en la que no hay todavía ningún juez a cargo, y no obstante esto ordenaron una serie de pruebas completamente ilegales sin control del investigado. Entre las más importantes se encuentran: solicitudes de escuchas sobre el celular de Vitale y su familia, informes sobre movimientos de cuentas bancarias, datos de movimientos migratorios. Estas y muchas otras medidas se realizaron sin justificación investigativa y sin intervención de un juez de garantías. También por su actuación independiente, relacionada con estas causas, fue suspendido el Fiscal general de Lomas de Zamora Enrique Ferrari”

“Allí se describe la persecución y hostigamiento contra magistrados, completamente fuera del marco legal, impulsada por el procurador bonaerense Julio Conte Grand en articulación con el Fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera. Estos intentos de imponer sanciones, por supuestas actuaciones irregulares en causas de conocimiento público como la del Club Independiente o la causa de “La Salada”, se producen frente a la actuación independiente del juez que no convalidó la actuación fiscal”, informó la CPM.

