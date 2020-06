La cocina del “Loco Curli”, centro de una banda de narcos en Solano

Respecto a esta banda delictiva no solo en su etapa de investigación que duró varios meses sino en la etapa del cumplimiento de los allanamientos se ha logrado desarticular la misma ya que se aprehendió al cocinero y al vendedor y transportista, como así también a varios consumidores contabilizando un total de 8 detenidos, los actores principales ambos en el año 2012 fueron detenidos en forma simultánea por vender estupefacientes con intervención del departamento judicial de Quilmes. Cumplieron condena (cinco años alojados en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires) y luego de ser beneficiados por una excarcelación recuperaron la libertad y continuaron con la actividad ilegal, perfeccionando la metodología delictiva.

No solo vendía estas sustancias marihuana y cocaina del sur del conurbano sino que ademas lo transportaba a otros barrios cercanos de villa La Florida , La Matera y La Cañada de Quilmes. Cómo así también al barrio La Sirena de Florencio Varela. En la investigación surge con claridad que su principal actor conocido en el barrio como EL CHEF DE SOLANO O EL LOCO CURLI, señalaron los voceros. En su domicilio particular donde vive desde que nació. Hay una habitación totalmente adoptada para el almacenamiento de cocaína y marihuana como así también precursores químicos (acetona, éter etílico y kerosene) en bidones elaboración y producción de cocaina, para eso contaba con una habitación totalmente equipada con freidoras de uso industrial , adaptadas para la elaboración química del producto como así también calentadores térmicos, tachos de almacenamiento de estos productos ollas de acero inoxidable para la mezcla, utensilios utilizados para el calentamiento , ademas se ha secuestrado gran cantidad de pastillas utilizadas para el corte en el fraccionamiento del producto para la venta rayadores coladores metálicos.

