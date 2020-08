La Cicop de Varela en jornada de lucha y con duro comunicado “invitando” a la reflexión al Secretario de Salud

(Comunicado de prensa) El autoritarismo, el destrato y la actitud antisindical se han convertido en un sello de la actual gestión sanitaria de F. Varela, a cargo de Rubén Trepichio. Ya no alcanza con no responder al múltiple pedido de reuniones, no convocar a paritarias, no comunicarse con los equipos de Salud para un abordaje común de la pandemia en curso ni no conformar el Comité de Crisis, protocolizado y recomendado expresamente por el Ministerio de Salud. Ahora responde por los medios locales haciendo gala de una obstinación que nos parece muy preocupante.

El deterioro de los planteles en los CAPS viene desde hace bastante tiempo, pero sin dudas se ha profundizado en la última etapa a expensas de decisiones que colocan a los trabajadores en el lugar más bajo de las prioridades. Con salarios iniciales al menos un 30 % menores que en los efectores provinciales, deficientes condiciones para trabajar por escasez de insumos y medicamentos, así como una deteriorada infraestructura y equipos desmantelados, será difícil revertir un camino que asoma como muy dificultoso.

Nos parece que al Secretario le preocupa más lo que se dice en los medios que lo que en verdad sucede con la salud de la población varelense. Si no fuera así, podría haber respondido en forma positiva al menos a una de las decenas de audiencias solicitadas. Sería la mejor forma de encaminar un proceso que requiere de todos los saberes y todos los conocimientos, sin dejar de lado la experiencia de una gran cantidad de trabajadores que mantienen su compromiso con las comunidades en las que trabajan desde hace bastante más tiempo que una eventual gestión.



Ni falacias ni agresiones. No es eso lo que ha sucedido. Lo que hace falta es diálogo y esa es una de las primeras responsabilidades que tiene alguien que asume la responsabilidad de conducir el destino sanitario del distrito. No hay problema que no se resuelva dialogando ni conflicto que sea eterno, sobre todo si hay voluntad de resolverlo. Las visiones diferentes acerca de una realidad no debieran ser el motivo para rehuir al encuentro.

Dr. Trepichio: lo invitamos a continuar la discusión de la manera que corresponde, en el marco institucional. Será la forma de abordar los graves problemas en curso, que requieren del concurso de todxs. De CICOP, como representantes de centenares de compañeros que no dejan de poner el cuerpo en esta nueva instancia, como tantas otras veces. De usted, como la máxima autoridad sanitaria que su cargo inviste. Esperamos que recapacite y genere las condiciones para que ello ocurra.

Queremos agregar que si bien este comunicado responde a los dichos del Secretario de Salud, nuestra jornada de lucha del día 6 de agostose enmarca en la defensa de los derechos de los trabajadores de esa Secretaria, así como de la Secretaria de Desarrollo Social del distrito, cuya funcionaria a cargo, Natalia Scigo, no nos ha recibido y aún mantiene en funciones a la funcionaria que tiene un sumario activo por violencia laboral no resuelto con mediación del Ministerio de Trabajo y estamos en conocimientos de tratos autoritarios por parte de quien fuera su mano derecha en la gestión.

Hacemos extensiva esta jornada de protesta a los trabajadores del Hospital Mí Pueblo, quienes diariamente enfrentan la pandemia en las peores condiciones, como así lo expresan las estadísticas provinciales sobre personal que contrajo Covid-19, con escasos equipos de trabajo.

En síntesis, cuidar a los que cuidan significa

– Salarios dignos

– Apertura de la discusión salarial

– Conformación del comité de crisis del distrito

– EPP para todo el personal

– Bono extraordinario para los trabajadores del Primer Nivel.