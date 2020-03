La canasta escolar registró aumento superior al 60% en Florencio Varela

El relevamiento efectuado por la Oficina de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial en librerías varelenses exhibió una suba del 61,14% en el combo conformado por los elementos imprescindibles para equipar a los alumnos en su retorno a las aulas.

Además, el informe detectó un incremento entre el 35% y el 60% en los valores de artículos específicos pertenecientes a rubros como calzado, útiles escolares e indumentaria. El registro arrojó valores congruentes con las mediciones efectuadas a nivel nacional respecto al año pasado.

Tras analizar las planillas elaboradas por el cuerpo de fiscalización vinculado a la mencionada dependencia municipal, las cifras evidenciaron una notable disparidad en los precios de productos asociados a primeras o segundas marcas en comparación al costo de bienes elaborados por terceras y cuartas firmas ¿La consecuencia? El crecimiento en el negocio formal de la segunda mano.

KIT ESCOLAR

La comuna pautó la creación de un combo de productos trascendentales para la temporada escolar junto a negocios del rubro adheridos a la iniciativa. El set de artículos con descuento resulta una opción atractiva al momento de completar la mochila e iniciar el ciclo lectivo.

La diagramación de la oferta incluyó adhesivo, bolígrafo, lápiz negro, sacapuntas, cuaderno t/d x 48h, repuesto de hojas x 96, lápiz corrector, regla, lápices de colores, plancha de ojalillos, goma blanca, hojas canson Nº 3 color, carpeta 2 tapas, 2 aros de carpeta, resaltador y folios Nº 3. Fijaron su precio final en $500.

Cabe destacar que la propuesta implementada por el municipio fue concebida para alivianar la economía hogareña de las familias con niños en etapa escolar.

Para conocer más acerca de la iniciativa, los interesados deben ingresar a http://www.varela.gov.ar/mercadoactivo

Claves para ahorrar

* No hacer compras junto a los niños.

* Requerir asesoramiento sobre segundas marcas.

* Analizar la disposición de los productos en la góndola: aquellos ubicados en la parte inferior son más baratos; los más costosos y llamativos, están a la altura de la mano.

* Efectuar compras colectivas: una buena estrategia es reunir a varios padres para hacer las compras en zonas de comercios mayoristas.

* Realizar toda la compra en un mismo lugar no es lo más económico, aunque pueda ser lo más cómodo.

* Cotejar el precio por unidad y mucho más cuando las ofertas incluyen varios artículos.

* Si elegís un hipermercado, compará los importes con precios de otros comercios.

* No comprar compulsivamente.

* Anotar el precio exhibido: en la caja podes sufrir alguna sorpresa.

* Exigir el cumplimiento de las ofertas o promociones, en su defecto, no adquirir los productos.