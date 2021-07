La avenida Azurduy y el camino del trabajo

En relación al rubro de la mencionada firma, el Mandatario recalcó su importancia en el cuidado del medio ambiente ya que fue ideada para “efectuar la recolección, el transporte y el tratamiento de residuos específicos e industriales no especiales”.

Horas atrás, Damián Visus esperó en la puerta de la fábrica radicada allí desde el 2014 al jefe comunal Andrés Watson, a quien hubiese recibido con un enorme abrazo. No se pudo por la pandemia, pero le dio el codo y o invitó a pasar al lugar donde el mandatario local se encontró con el socio gerente de la empresa, Aníbal Visus.

Los propietarios de la firma Prolac están entusiasmados. Una empresa que se radicó en torno a la zona industrial de Florencio Varela cuando los accesos eran una seria dificultad pero no escatimaron en recursos y levantaron una planta modelo de reciclaje y cuidado del Medio Ambiente. Ahora, ven con buenos ojos el impacto de la pavimentación de la Avenida Juana Azurduy, una de las cinco obras claves para el distrito.

Continue Reading

Advertisement