Juzgan a un vecino de Santa Inés por presunto abuso sexual

El Tribunal Criminal 1 de Varela comenzó a desarrollarse el juicio a un vecino de Santa Inés por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal de una joven. Los hechos se habrían producido en primer día del año 2017 cuando la víctima tenía 16 años. Hoy se conocerán los alegatos de las partes.

En los lineamientos del debate, el fiscal de juicio Dr. Dino Maistruk relató que la víctima ,una joven de hoy aproximadamente 20 años, denunció haber sido abusada por un tío de su pareja mientras esta se encontraba dormida tras celebrar el inicio del año 2017.

El debate que comenzó ayer y que hoy tendrá sus alegatos, está basado en la denuncia de C, novia de Gonzalo cuando tenía 16 años. La joven relató ante el Tribunal que los hechos sucedieron mientras dormía en una habitación en la casa de los padres de su novio en calle El Zorzal de barrio Santa Inés en Varela, que al abrir sus ojos vio al imputado de 38 años- esposo de la tía de su novio- ensima de su cuerpo con sus pantalones y ropas interior bajas.

” Sentí que pegaban un golpe en la pared, abrí los ojos y vi a D. – tío de mí novio- encima mío…tenía los pantalones bajados hasta la rodilla, lo empuje como pude , me subí mí shorts y ropa interior que la tenía por debajo de la rodilla y salí de la habitación” narro con entereza la joven C, que además manifestó que al salir de la habitación vio a su suegra y suegro y a su novio tirado en el suelo con un ataque de nervios, ” le expliqué que estaba dormida y al abrir los ojos lo vi encima mío”.

En otro tramo de su relato, la joven y varios de los testigos que declararon frente a la jueza Dra. Florencia Butierrez recordaron que los hechos sucedieron tras celebrar el inicio del 2017 y que habían bebido, bailado y festejado la llegada del nuevo durante toda la madrugada. Y puntualmente, la víctima de los hechos contó que cuando suspendió lo que denunció, se encontraba dormida y descansando producto de lo que habían bebido y bailado toda la madrugada.

Este jueves continúan el debate con los alegatos de la fiscalía y la defensa y de considerarlo la declaración del imputado.

RMP