Justicia y el INCAA firmaron convenio para personas privadas de libertad

Apareció en la Costa Luis Enciso, el joven de La Florida del que no se sabía nada desde el 4 de enero

Up Next

El proyecto está planificado para cubrir los meses de enero, febrero y marzo, y fue pensado como un espacio de recreación, ya que se proyectarán películas de género documental, comedia y ciencia ficción. La primera etapa se iniciará este viernes en las alcaidías de San Martín, Avellaneda, Lomas de Zamora y José C. Paz; en tanto que la segunda se realizaría durante el mes de febrero e incluiría a las alcaidías La Plata II, La Plata III, Roberto Pettinato y Campana.

Continue Reading

Advertisement