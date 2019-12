Juli Noel celebra diez años dando alegría a niños de la región vistiéndose de Papá Noel

Julio Orellana tiene 29 años, es del barrio Santo Tomás de Fcio Varela, desde 2009 comenzó con una idea que no tiene fin y que busca dar alegría a los más chicos. Este 25 de diciembre , celebrará una década de aquella madrugada de navidad en la que salió a la calle de su barrio a regalar caramelos a los más pequeños.

“Aquel día salí de mi casa vestido de Papá Noel para llevarle un regalo a un primo y darle una sorpresa, pero pensé en que me iba a cruzar con los chicos y compre golosinas” dijo Julio y contó “Después de las 12 salí y mientras daba los caramelos todos me paraban para sacarse fotos . Me gustó la idea “.

El joven que desde los 19 realiza la actividad contó que tras visitar a su primo “seguí caminando en la madrugada repartiendo las cosas a los chicos, abarque Don Orione y llegue a Zeballos, Villa Del Plata y Varea donde volví”.

En esta década Juli Noel como reza su perfil de facebook fue perfeccionando su traje y su movilidad de transporte. “Todos los años le agrego algo nuevo al traje, siempre fue a pulmón. Recorrí Bosques, Zeballos, Km26 y llegué hasta Claypole reglando sonrisas y golosinas” cuenta este joven de 29 años que comenzó por diversión y hoy se convirtió en Juli Noel el que esperan todas las madrugadas de navidad en la región.

Con su moto viejita, la cual sueña con poder disfrazarla como trineo o como los renos,Juli de Santo Tomas apoyado por su familia, amigos y la gente que se solidariza con su acción navideña, este 25 a la madrugada volverá a salir como hace 10 años a alegrar a todo aquel que se curse en su camino.