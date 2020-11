Juicio por el Pozo de Quilmes: momento de indagatorias a los represores imputados; casi todos se negaron a declarar

Casi todos los acusados por secuestros y torturas, apropiaciones de bebés, asesinatos y desapariciones de personas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en Pozo de Quilmes, Banfield y El Infierno durante la última dictadura cívico militar se negaron a declarar ayer en el juicio oral y público que se sigue por esos delitos a cargo del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata. El primero en hacer uso de la palabra pero no responder a preguntas fue Miguel Etchecolatz: “yo no maté, yo abatí en combate, que es distinto”, dijo el genocida al momento de ser indagado por el TOF 1 de La Plata.

“¿Ustedes creen que estarían ahí de haber triunfado los jóvenes idealistas que pretendían tomarlo todo? Serían fusilados por ser integrantes de la burguesía!, y el que habla también”, afirmó, y aseguró que con su desempeño “defendí las instituciones, nada más”. “Hay un deseo de venganza, hay necesidad de condenar. Lo tengo como prueba con las 8 condenas. Procéseme, ya no me lastima”, enfatizó.

El martes de la semana próxima comenzará la rueda de testimonios: los de las sobrevivientes Adriana Calvo, Nilda Eloy y María Cristina Gioglio, que fallecieron antes de que se concretara este juicio, serán incorporados a través de la emisión de los videos de declaraciones anteriores.

Algunos, como los ex militares Carlos Romero Pavón, o Carlos del Señor Hidalgo Garzón, con condena por los hechos de La Cacha, se expresaron desmemoriados. “No puedo hablar, necesito volver a la cama”, balbuceó Hidalgo Garzón. Otros, como el ex ministro bonaerense Jaime Smart, con condenas a perpetua, simplemente se negaron por “recomendación” de sus abogados. El represor exmilitar Ricardo Fernández, y Eduardo De Lío, que transita este debate en prisión preventiva, no declararon porque resta definir su situación. La defensa de ambos solicitó, que por incapacidad, se los aparte del juicio.

Bergés

El médico quilmeño recordó que vivía en la calle Magallanes, aunque a preguntas del juez Ricardo Basílico, recordó que “el entonces intendente Gutiérrez le cambió el nombre a la calle y ahora se llama Madres de Plaza de Mayo”; luego aclaró que no iba a declarar y pídió abandonar la audiencia para asistir a su esposa que atraviesa una enfermedad terminal.

El TOF, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, paso a un cuarto intermedio hasta el próximo martes cuando siga adelante el juicio oral.