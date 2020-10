Jueces y funcionarios advierten que “no hay consenso” para implementar juicios orales virtuales

“Vamos a tener que ir a una presencialidad en los actos procesales que se necesiten porque todo lo que hacemos no puede mantenerse en la virtualidad”, resaltó.

“En Lomas se hizo un juicio a distancia y por lo general hay una oposición de realizarlos porque los métodos de comunicación no son los mismos y en los juicios orales es muy importante el contacto instantáneo con el imputado por la necesidad de consultar con él”, explicó el también defensor General adjunto, en diálogo con DiarioConurbano.com. En este sentido, Santagati opinó que “hay muchas cuestiones que llegaron para quedarse” como por ejemplo la posibilidad de presentar escritos a distancia y las peticiones ciudadanas.

El vicepresidente del Colegio Provincial de Magistrados y presidente de la Unión de Magistrados de Lomas de Zamora, Claudio Santagati, relativizó la efectividad de los juicios orales por medios virtuales y alertó que “no hay consenso” para realizarlos debido a que la defensa pública no tiene la posibilidad de tener un contacto directo con el imputado.

Continue Reading

Advertisement