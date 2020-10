Judiciales rechazaron 14 por ciento de aumento escalonado por “insuficiente”

En este sentido, desde el sindicato prevén volver a reunirse “entre miércoles y viernes” con los funcionarios provinciales. “Van a ser convocados a la brevedad”, dijeron desde el Ministerio de Trabajo, que conduce Mara Ruiz Malec. Vale recordar que el último incremento otorgado a los judiciales fue un 9% para el primer trimestre. “El Gobierno está duro con cuestiones que están difícil de entender. Estamos 4% abajo en septiembre de los docentes, no entendemos cuál es la diferencia de tratamiento, no vamos a firmar por debajo de la inflación”, cuestionó Abramovich.

