Judiciales cuestionan la “irrazonable demora” para cerrar la paritaria 2020

Up Next

En la AJB resaltan “la necesidad de avanzar en una negociación que permita garantizar que los salarios de las y los judiciales no queden por debajo de la inflación”, que cerró el año con un acumulado de 36,1%.

El referente gremial agregó que “por la falta de continuidad en el diálogo paritario tuvimos que cerrar el año con una medida de fuerza y esperamos que se produzcan avances para no tener que retomar las medidas los primeros días de febrero”.

“Pasaron casi veinte días desde la última reunión y la convocatoria no aparece”, sostuvo el secretario general del gremio, Pablo Abramovich, en un comunicado que fue difundido a la prensa.

Desde el sindicato que nuclea a los 19 departamentos judiciales bonaerenses remarcaron que “la demora impuesta por el gobierno provincial al desarrollo de las negociaciones no tiene justificación y resulta inaceptable”.

“Frente al rechazo de la propuesta salarial por insuficiente hasta el día de la fecha no se ha formalizado nueva convocatoria para continuar las negociaciones pendientes”, explicaron desde la AJB.

Continue Reading

Advertisement