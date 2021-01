Joven en grave estado luego de ser baleado tras una pelea de tránsito en Florencio Varela

Trascendió que, por motivos que se investigan, aunque se cree que se habría generado un breve altercado callejero, uno de estos sujetos extrajo un arma de fuego y de inmediato le efectuó un certero tiro en el cráneo a la víctima, para luego escapar, junto a las otras personas, en el automóvil. Con rapidez, Alfonso fue trasladado, de urgencia, al Hospital Mi Pueblo donde ahora permanece internado en muy grave estado, ya que el proyectil no provocó orificio de salida y quedó alojado en el cuerpo del hombre.

