Insisten por la excarcelación del policía que baleó a “trapito” en un semáforo en CABA; la defensa dice que se defendió de un intento de robo

Al respecto, el doctor Guillermo Dieguez, defensor particular de Aquino indicó a este medio que “ante la denegatoria de la excarcelación por parte del juez en lo Criminal y Correccional N° 26, esta defensa técnica recurrió el auto de resolución de primera instancia, el cual se resolverá en la Sala Sexta de la Cámara del Crimen de la Capital Federal. Estamos en el mundo del revés, mi asistido fue víctima de un ilícito y por defenderse de un ataque perpetrado con fines de robo hoy atraviesa esta compleja situación procesal. Estamos a la espera de la audiencia y la resolución”.

