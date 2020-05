Ingreso Familiar de Emergencia: Cafiero confirmó que se extenderá al mes de abril y que se va a pagar en mayo

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que “se extiende el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para el mes de abrill, que se va a pagar en mayo”, en diálogo radio La RED, esta mañana.

“Se extiende el IFE para el mes de abril, que se va a pagar en mayo”, dijo el jefe de ministros, en una extensa entrevista en la que repasó diversos temas de la agenda nacional.

El ministro coordinador también confirmó que la flamante titular del Anses, Fernanda Raverta, participará hoy de la reunión de gabinete económico y, en este marco, destacó la importancia de que la funcionaria “ya esté trabajando” junto al gobierno debido a que el Anses “está muy interrrelacionado con las políticas públicas que impulsa el Estado” en el marco de la pandemia.

Al ser consultado sobre las aperturas al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional el 20 de marzo, dijo que, “desde el punto de vista epidemiológico, hay que esperar unos diez días para saber cómo evoluciona” cada uno de los distritos, ya que es el tiempo para poder saber si esa medida hizo crecer la cantidad de casos, o no, como para determinar su viabilidad.

Dejó claro que primero “hay que saber dónde estamos parados y los pasos a seguir” y que las aperturas siempre son con protocolos y con fiscalización desde el gobierno nacional.

Cafiero también se refirió a la oferta argentina para el pago de la deuda externa, y dejó claro que “no” se va a modificar debido a que es “el compromiso que podemos cumplir” y que es “sostenible en el tiempo”

“Nosotros presentamos la oferta de buena fe, que es el compromiso que podemos cumplir y que constituye sostenibilidad en el tiempo”, dijo.

Agregó que “la deuda era insostenible” y que el Gobierno nacional está haciendo “una reestructuración y un replanteo para que sea posible su cumplimiento” y dejó claro que la “oferta es la que se hizo” y que “de nada sirve hacer una oferta que luego no se pueda cumplir”.

Al ser consultado sobre las rebajas que desde algunos sectores reclaman que se apliquen a los salarios de empleados públicos, Cafiero dijo que “trabajan a destajo” para administrar la pandemia, y que “ni siquiera tiene tiempo de responder” a esos planteos, porque están abocados a ver cómo hacen “para que haya más respiradores, para que empresas textiles se reconviertan y produzcan lo que necesitamos para proveer al sistema de salud, incrementar la oferta de unidades de terapia intensiva, de hospitales modulares”.

Respecto a los cacerolazos que expresaron rechazo al otorgamiento de prisiones domiciliarias por la pandemia, Santiago Cafiero dijo que entiende “la angustia de la gente” porque “nadie puede estar tranquilo si hay un genocida o un violador” en la calle, pero dejó claro que “el gobierno no tiene facultad” sobre las decisiones de los jueces, a quienes les compete el otorgamiento o no de esos beneficios.

“El Poder Ejecutivo no puede ni debe meter preso ni liberar a nadie. No tiene esa facultad. Por eso no está bien vincular al Gobierno con esos casos”, aseveró el jefe de Gabinete.

Agregó que lo que tiene el Gobierno es “una mirada humanitaria” sobre las cárceles, que ahí sí “entra en discusión el rol del Poder Ejecutivo”, dado que el Servicio Penitenciario depende de su órbita, pero dejó claro que “quién está preso o no, es judicial”.

Dijo también que “los jueces son los que tienen que ser responsables de las decisiones que toman”, y recordó que “hay mecanismos institucionales” para corregir eventuales errores.