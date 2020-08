Ingeniero Allan: Volvió el cráter cerca de la delegación municipal

Vecinos de la localidad de Ingeniero Allan, se comunicaron con este medio para denunciar que nuevamente, se les hace intransitable circular por la calle

“Dura poco el parche de esté cráter a metros de la delegación del barrio La Carolina” expresa un vecino.

Ángeles otra vecina denunció “Las calles de nuestras cuadras si no tiramos cascotes nosotros, no podríamos andar los días de lluvia”.

“Una vergüenza que no se acerque alguien del municipio para solucionarlo” remarcó Alejandro C. Y sentenció su enojo “lamentablemente en Ingeniero Allan no existe nadi que haga algo para mejorar”.

El deterioro de la calle 1148 entre 1151 y 1153 , había producido hace más de un mes – 12 de julio Infosur hizo público el reclamo- que las empresas de transporte dejarán de circular, dejando a cientos de personas sin colectivo o en su mayoría teniendo que caminar varias cuadras para acceder a un colectivo de la línea 129 o 324.

En su momento, desde la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planificación Urbana se informó sobre rotura de pavimento sobre la calle 1148 entre 1151 y 1153 del barrio Ing. Allan, que “la misma se encuentra diagnosticada y actualmente en proceso licitatorio y administrativo para realizar la reconstrucción en hormigón sobre 110 m2 mejorando su estructura con una base de hormigón tipo H30 con acelerante de fragüe para acotar los tiempos de habilitación y funcionamiento”.

Hoy tras una pequeña redacción que duro un mes y ya se rompió, impidiendo la circulación de vecinos y transporte, desde la barriada vuelven a manifestar su preocupación e indignación ante lo que denuncian como ” parches”.

Video gentileza: La voz de Ing. Allan