Ingeniero Allan: pesar por la aplicación sin vida de “Carlitos”

Vecinos de Ingeniero Allan se mostraron conmovidos por el hallazgo de Carlitos, un personaje de la localidad varelense que era querido por todos. Según consta en denuncia policial el muchacho convulsionó por un cuadro de epilepsia, fue atendido por el SAME y personal de la seccional 6° y llevado al Hospital Mi Pueblo. El deceso data del 10 de abril, desde entonces los vecinos lo estaban buscando al igual que su madre que radicó la denuncia. Merced a la celeridad de la DDI Quilmes fue encontrado el domingo luego que solicitara colaboración el fiscal interviniente, Dario Provisionato.

