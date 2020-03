Ing. Allan: Lo subieron a un patrullero y desde el sábado nadie sabe dónde está

Up Next

Al dirigirse su familia a la comisaría 6ta de Ing.Allan – Florencio Varela, los efectivos policíales les manifestaron no tener conocimiento del paradero de Francisco; tampoco qué funcionario público actuó en el procedimiento. Asimismo, les relataron que , el Comando de Patrullas era el responsable del mismo, pero a hablar con estos, los allegados de Cruz tampoco le brindaron datos del paradero ni de los funcionarios actuantes. Ante la falta de respuesta, ayer lunes, la hermana de Cruz presentó un Habeas Corpus en el juzgado de Garantías N°5 para solicitar al juez la búsqueda en dependencias policiales. Además remarcaron que todo aquel que tenga alguna información sobre el paradero de Francisco, que se comuníquense por msj privado o al 1159139452.

Francisco Valentin Cruz se escapó de su domicilio bajo efecto de remedios psiquiátricos el viernes a las 22.00hs, en la madrugada del sábado 1.00hs quiso ingresar a una casa particular, totalmente fuera de si y sin conciencia de sus actos (hablaba incoherencias), el dueño de la casa lo redujo y llamó a la policía. Los vecinos vieron como los oficiales lo subian al patrullero, y esa fue la última vez que se lo vio.

