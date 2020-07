Indignación en La Carolina 2: Bomberos de Gutiérrez se encajaron en el barro cuando fueron a apagar un incendio

Vecinos del barrio La Carolina 2 de Florencio Varela, se comunicaron con este medio para manifestar su indignación dado a que el pasado martes, una autobomba del Cuartel de Bomberos de Gutiérrez tuvo inconvenientes para ingresar a sofocar un incendio dentro del barrio. Desde la barriada aseguran que la comuna varelense los tiene olvidado y que las calles son intransitables los días de lluvia.

Según cuentan desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de José Maria Gutierrez, en la tarde noche del martes 30 de junio, se acercaron tras un llamado telefónico alertados del incendio de vivienda. Al lugar se desplazó “el móvil N°4 Y N°1 a la calle Martínez entre Olivos y Berisso (barrio La Carolina 2) en donde se constató el incendio de una vivienda generalizada. Luego de más de tres horas de arduo trabajo colaborando con nuestros colegas de Bomberos Voluntarios Florencio Varela destacamento Bosques, Ingeniero Allan logramos extinguirlo lamentando sólo daño material sin víctimas”.



En el comunicado que compartieron los servidores públicos remarcaron que “en el transcurso del incendio, debido al mal estado de la calle una unidad se desplazó hacia lo que sería una zanja encajandose sin poder cumplir la función para la cual la necesitábamos. Logramos retirarla, pero teniendo que destruir el frente sin alternativa alguna”. Y agradecieron la colaboración vecinal “agradecemos a los vecinos que colaboraron en todo momento con nosotros para realizar la extracción así mismo también agradecemos al vecino que nos donó dos bolsa de cal para tirar sobre el barro”.

Queja vecinal por las calles

A los distintos medios de contacto con INFOSUR se contactaron varios vecinos relatando su malestar por lo sucedido con la autobomba, lo que no sería nuevo en el vecindario. Ya que el estado de las calles durante los días de lluvia hace intransitable las mismas e imposible el ingreso de autos, remises, ambulancias y hasta una autobomba de los bomberos.

Karen H. contó “ Varela la olvidada siempre fue así!!.Que les cuesta arreglar las calles. Somos seres humanos no cerdos en medio del barro”.

Claudia P.”Ya es tiempo de que asfalten las calles” dijo.

También Vivy P. relató “Lamentablemente tenemos una Sociedad de Fomento que no sirve para nada, los que se dan de políticos en el barrio menos se creen que con cortar el pasto y embarrar la calle están en la gloria y no ven más allá de sus narices…Sr intendente Andrés Watson se da cuenta que el reclamo de la gente no es en vano, ni un mero capricho. Mueva urgente a su gente de Desarrollo y solucione el tema. Los bomberos siempre son los primeros en llegar a nuestro barrio aunque no sean de nuestro distrito”

Carlos M. “Teléfono para Watson, primero ayudar a la familia y segundo arreglar un poco las calles, para que puedan llegar la ayuda sin estos contratiempo!!!”.

Por último, Mariana A. expreso su enojo que no es nuevo para los habitantes de La Carolina 2 “La triste realidad de nuestro barrio. Muy triste por la familia que perdió todo. Indignada porque vivimos en medio del barro ante una emergencia ni los bomberos, ni la ambulancia pueden ingresar al barrio. Estams abandonado. Gracias a los Bomberos Voluntarios Juan María Gutiérrez siempre presente!”.