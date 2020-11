Incendian dos centros de estudiantes universitarios en cárceles

Up Next

El sábado 31 de octubre comenzaron una serie de protestas en cárceles bonaerenses. El día anterior se había comunicado a las personas privadas de su libertad que se autorizaba la vuelta de las visitas familiares para ese mismo sábado, retomando el régimen que fue suspendido en marzo a partir de las medidas de prevención del COVID-19. Como consecuencia de una falta de comunicación entre el Servicio Penitenciario y los organismos encargados de aprobar los protocolos sanitarios correspondientes, las visitas fueron suspendidas el mismo sábado, cuando algunas de las familias ya se encontraban fuera de las cárceles, esperando para ingresar. Familias que no sólo proveen de alimentos y elementos de higiene básicos a las personas privadas de la libertad, sino que además realizan largos viajes para llegar a las unidades penitenciarias, ubicadas, por lo general, lejos de las ciudades de origen.

“Se trata de un hecho absolutamente repudiable, de enorme gravedad institucional y con pocos precedentes. Sin embargo, la agresión y daños contra nuestro espacio universitario por parte de funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense no fueron un hecho aislado: el Centro de Estudiantes Universitarios de la Unidad 31 de Florencio Varela también fue saqueado e incendiado”, expresa el comunicado publicado en las redes sociales del Centro Universitario de San Martín.

