Impugnaron la presentación de 52 jueces y juezas por no capacitarse en perspectiva de género

Up Next

“Casos como el de Úrsula no pueden volver a pasar. No podemos tener un femicidio cada 23 horas en nuestro país, y la realidad es que es fundamental trabajar exclusivamente y solicitarle a nuestros poderes del Estado, la formación efectiva de género”, cerró García.

Melisa García, presidenta de la asociación, sostuvo que “es necesario que la perspectiva de género sea entendida como una formación obligatoria, considerando que la perspectiva de género no se agota en una capacitación, sino que tiene que ser una formación sostenida, académica, para ser aplicada en las futuras sentencias”.

Continue Reading

Advertisement