Importante acuerdo del Centro de Empleados de Comercio Quilmes con instituciones locales y provinciales

Up Next

Se firmó además, una carta de intención para fomentar la interacción entre el Centro de Empleados de Comercio, La Unión Industrial, el Parque y el Municipio, buscando crear un circulo de capacitación y creación de empleo que beneficie no solo a los Empleados de Comercio de la Jurisdicción, sino además al conjunto de la comunidad Quilmeña y alrededores.

Continue Reading

Advertisement