Hosting y dominio propio: ¿Qué son y de qué se tratan?

Por último, pero no menos importante, el servicio hará que se destaque todo lo que esté relacionado al contenido audiovisual del sitio. Los clientes suelen apreciar que los textos estén claros, así como las imágenes bien ubicadas dentro de la página, y los videos con buen funcionamiento para que la experiencia de la navegación sea satisfactoria.

A su vez, al apostar por un dominio personal, no sólo tendrá una mayor presencia en el mundo digital sino que también tendrá la posibilidad de registrar correos electrónicos personalizados. Es que una vez que se ingresa un dominio propio, se le otorga total exclusividad, lo que significa que nadie más podrá usar su nombre.

