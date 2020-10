Homicidio del financista Guastini en Quilmes: creen que uno de los detenidos es el líder de una banda que lavó más de 35 millones de dólares y tendría conexiones con el crimen

Up Next

En cuanto a los 25 allanamientos simultáneos realizados el miércoles, voceros judiciales informaron que se precipitaron luego de que, mediante las escuchas telefónicas que realizaban, los pesquisas dieran cuenta que un funcionario vinculado a la investigación -que aún no fue identificado- les advertía a los acusados que eran investigados

Continue Reading

Advertisement