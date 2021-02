Homicidio de Micaela Romero, la policía federal asesinada en un robo en La Cañada: liberaron a detenido por “falta de mérito”

Up Next

La Justicia liberó en las últimas horas a uno de los menores detenidos por el crimen de la policía federal, Micaela Romero, a la que mataron en un robo en agosto del año pasado en La Cañada. La jueza que interviene en el caso adoptó la medida por “falta de mérito”, es decir no había elementos para mantener privado de la libertad al menor.

