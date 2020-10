Homicidio de Lautaro González en Berazategui: uno de los hermanos recuperó la libertad tras ser indagado y el otro seguirá detenido

Up Next

Los hermanos Walter (41) y René (37) Acevedo fueron indagados ayer por la mañana por Riera tras entrevistarse con su abogado particular; doctor Gustavo Julio y ambos declararon que Lautaro González (23) los asaltó con un arma de fuego. Según las fuentes, el mayor de los sospechosos que fue el que efectuó el disparo y quien aseguró que se trató de un “accidente”. En horas de la tarde Data Judicial confirmó que Water Acevedo seguirá detenido imputado de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego” mientras que René recuperó la libertad ya que “no existen elementos para considerar que es responsable o coautor de los delitos”.

