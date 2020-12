Homenaje a Madres de Plazo de Mayo en Parque Pereyra: inauguraron un sitio que las honrar

Up Next

La frase que permanecerá en el lugar indica: “Nuestros amados y amadas hijas e hijos desaparecidos, nuestros queridísimos, jamás van a morir mientras haya un solo hombre y una sola mujer que levante sus mismas banderas. Ellos no morirán porque están ustedes, pero además porque la revolución comienza cada mañana cuando nos despertamos”.

En ese espacio del parque se instaló también una frase de Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, quien no asistió por prevención ante la pandemia de Covid19, pero envió sus saludos.

