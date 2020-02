Homenaje a Lautaro una de las víctimas de la tosquera de Scarpato de Varela

Un mural en recuerdo de Lautaro Leguizamón Ramírez, una de las tantas víctimas de la tosquera de Scarpato de Florencio Varela se realizó el pasado 31 de enero en la EP 81 de Quilmes Oeste. Nayla, la mamá de Lauty, acompañada por su familia es un ejemplo de resiliencia; desde el dolor ha levantado una bandera en pos de la causa para que “no haya más víctimas”. Al respecto cursa una denuncia en la Justicia contra el Municipio de Florencio Varela y los titulares del espacio en donde durante años se extrajo tierra en forma ilegal.

Acompañada por Eugenia Vázquez, que siempre acompaña a víctimas de diferentes casos, recuerda a su hijo -que hoy (31/1/2020) tendría 17 años- con una entereza encomiable: “fuimos a pasar unos días con mi familia, porque yo había cobrado, Lauty se fue a jugar y luego paso todo lo que paso, encontraron el cuerpo. El mural que realizamos acá en Quilmes Oeste, era en la escuela en donde estudiaba y era querido por sus compañeros”. La tarea estuvo a cargo del área de Arte y Cultura de la Municipalidad de Quilmes.

Nayla contó a Infosur diario presente en en las puertas de la EP81 que “Lautaro es la última víctima de la tosquera de Scarpato, están todas las demandas en curso, pedimos el cierre de ese predio. Nunca imagine ocupar este rol, es desgarrador lo que me sucedió, pero a partir de ello, investigue la causa, no acepto que me subestimen como madre, empezamos desde cero, con todo lo que aconteció, hoy la Comuna está demandada, entregamos todas las pruebas, ese lugar nunca tuvo que estar habilitado, no podemos tener un duelo en paz. Nos hemos contactado con otros familiares de víctimas de la tosquera; nosotros perdimos a hijos, hermanos, somos un grupo unido que siempre nos mantenemos juntos, desde el duelo que todos vivimos en cada jornada”.



Pensando en los días de altas temperaturas y con la tosquera Scarpato abierta poniendo en peligro a niños de Varela indico una reflexión y un mensaje a político, funcionario y comunidad en general “les digo a la gente que no vayan a esos espacios, ni arroyos, ni tosqueras, que son trampas mortales, los chicos no llegan a medir los riesgos de estos espejos de agua; como le paso a Lauty, mi hijo le puede suceder a cualquiera”; finalizó.