Homenaje a las mujeres detenidas en el ex Pozo de Quilmes con la imposición de una placa

Up Next

Mientras que Lucía García expuso: “Poner esto en común, resaltar esta perspectiva de destacar a las compañeras mujeres, porque también hay algo en el modo en que se construye la historia, en que el desaparecido aparece como una imagen masculina, y son muchas las compañeras mujeres. A mí lo que siempre me conmueve mucho es pensar en el dolor de esas mujeres, sobre todo quienes fueron separadas de sus hijos e hijas, o incluso las que dieron a luz en el cautiverio y les arrancaron a esos bebés, esa sí que debió haber sido una tortura insoportable”.

Continue Reading

Advertisement