HCD Varela: Alaniz encabezó las críticas al mensaje del intendente

El concejal del PRO Pablo Alaniz encabezó las críticas al mensaje del intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, que ofreció el mensaje de apertura de sesiones ordinarias del período legislativo 2021 del Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela.

“Año tras año, lo que escuchamos de boca del Intendente es la descripción de un Varela que no es el que vivimos y un discurso en el que la culpa siempre la tiene el otro. Echarle la culpa a los cuatro años de gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por lo que sucede en Varela hace 30, bajo su gestión y la de Julio Pereyra, no me parece serio ni responsable de su parte”, expresó el referente al finalizar el acto y agregó: “esa descripción del municipio que escuchamos hoy no es la que vive Florencia en Bosques, que hace años pide por la limpieza del arroyo cerca de su casa; ni los vecinos de San Francisco que viven con el barro hasta el cuello; ni los jóvenes como Macarena, que desde que nacieron ven la misma realidad sin ningún avance”.

Para concluir, dijo que “el 2020 fue un año duro y posiblemente éste también lo sea. Por eso, desde el lugar que nos toque, vamos a seguir trabajando y acompañando a cada varelense para que todos podamos recorrer este camino de la mejor manera posible”.

Del acto participaron también los concejales Romina Alderete, Carlos Boco, Carolina Gallo, y los consejeros escolares Gabriel San Pedro, Rocío Tisera, Roque Giaccomino y Silvia Ponce.