Hasta que IOMA no acredite un pago no entregan la prótesis para Mateo; un niño que espera ser intervenido en el Hospital El Cruce de Varela

Un corte de calle y quema de gomas en la puerta de la sede IOMA de Tres Arroyos es el método que encontraron los familiares de Mateo para exigirle a la obra social el pago de la prótesis que el pequeño necesita para seguir viviendo. Se encuentra internado en el Hospital El Cruce a la espera de la operación.

“Su idea es no levantar el corte hasta que le entreguen la prótesis. La última información que tengo de IOMA es que habrían aprobado el pago. Tenían que notificar a la empresa proveedora AmedTech para que les entreguen la prótesis, previo a la acreditación del pago. Esto es algo que la empresa no quiere. Quiere que se acredite el pago y después entregar la prótesis”, dijo la abogada Sofía Williams sobre la protesta que lleva adelante José Barraza junto a familiares frente a las puertas cerradas de IOMA.

“Lo operan ni bien llegue la prótesis”, afirmó la madre de Mateo. Valeria Xam, madre de Mateo Barraza, confío que “eso dicen ahora” en el hospital El Cruce, de Florencio Varela. “Llamaron desde IOMA para que lo dejen internado, pero no dieron fecha”, de cuando llegará el estimulador vagal que necesita el niño para mejorar su calidad de vida.

El tiempo es un factor importante debido a que por estos días el cuerpo médico para realizar la operación está disponible, en un centro de salud que viene muy castigado por casos de Covid-19.

Frente a la sede tresarroyense de IOMA José, el padre de Mateo, que agregó que más allá de que desde IOMA confirmaron que cubrirán la prótesis, no confirman la fecha del pago a la empresa que la provee. “Puede ser a 30, 60, 90 días, y la empresa hasta que no paguen no va a entregar la prótesis”.

“Mateo no puede seguir esperando. El médico decidió dejarlo internado allá porque no puede seguir esperando en su casa. Los médicos necesitan saber para cuando va a estar la prórroga para saber cuando operar”, finalizó.