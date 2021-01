Hace 8 meses la obra social OSPACP no le entrega la medicación a una paciente con leucemia crónica

Raquel tiene 32 años y trabaja como empleada doméstica, desde hace tiempo le han diagnosticado leucemia crónica. Su obra social, OSPACP le viene negando sistematicamente la medicación y su salud se deteriora a diario. Necesita los fármacos Tasigna cuya droga es Nilotinib para poder vivir y está desesperada: “tengo una hija de 4 años y quiero vivir”, indicó.

Oriunda de Tigre, del norte del GBA, pide solamente que la obra social cumpla con lo que le debe dar, los remedios a partir del diagnóstico que ella tiene: “he visto como en maltratan a las personas, quiero que me den lo que me corresponde, es por mi salud, estoy angustiada. Trabajo y es mi derecho a la salud”.

A partir del inicio de la pandemia no le han dado los fármacos “…hace 8 meses no tomo la medicación, he tenido recaídas y mi salud está en riesgo por toda esta situación. Quiero vivir -expresa entre sollozos-, mi hija me necesita”. A partir de su cuadro el médico que la atiende le ha indicado dos comprimidos diarios y la desesperación es tal que Raquel apela a la solidaridad de la gente: “si alguien me puede donar los remedios les agradezco, pero es deber de mi obra social autorizarlos y darmelos; no puede ser, conmigo han hecho abandono de persona”, puntualizó.

Quienes puedan colaborar comunicarse con el grupo de facebook “cosas pequeñas con gran amor” https://www.facebook.com/groups/633072300936533