Hace 23 meses se la busca: el clamor de la madre de Roxana Villalba “alguien la tiene retenida contra su voluntad”

Alejandra Villalba, mamá de Roxana, la joven de Florencio Varela desaparecida desde diciembre del 2018, en pandemia continúa en una incansable búsqueda para encontrar a su hija. A 23 de meses de no saber dónde está, la fiscal que averigua sobre su paradero no cuenta con ninguna pista para dar con la vecina de Don Orione.

Mañana será otro mes en el que Alejandra Villalba mirará hacia la puerta de su casa en barrio Don Orione de Florencio Varela. Esa puerta que hace 23 meses cruzaba Roxana para ir a visitar a sus amigos a Capital Federal. Desde aquel 6de diciembre de 2018, nadie la ha visto, ni ha podido encontrar. Su familia empapeló el distrito,

hospitales, estaciones de trenes y demás medios de transporte, pero Roxana sigue sin aparecer. Sin pistas, esta madre clama por saber dónde está su hija.

“Ya pasaron 23 meses de que la estamos buscando y con el tema de la pandemia se complicó un poco poder visibilizar el caso como veníamos haciéndolo, pero lo estamos haciendo de forma virtual2 expresó Alejandra días atrás al ser entrevistada por el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Profesional 54. “ Les agradezco mucho esta oportunidad de contar el caso de mi hija” dijo.

“Roxana sigue faltando y la justica siempre fue lenta y por la pandemia está todo más complicado y más difícil para encontrarla” remarcó la mujer que incansablemente busca su hija menor.

Sin pistas

La investigación por la desaparición de Roxana, se encuentra a cargo de la fiscal Nuria Gutiérrez de la UFI 4 de Florencio Varela, la cual antes de la pandemia realizó solicitudes de su búsqueda en hospitales de CABA, también la visualización de cámaras en trenes y zonas de tránsito habitual de la joven varelense. Y desde el Ministerio Publico Fiscal, se había solicitado el seguimiento de su cuenta bancaria, ya que Roxana era beneficiaria de una pensión por haber sido una persona trasplantada. Nada dio con la joven.

“No hay datos de dónde puede estar Roxana. La justicia no tiene ningún dato de mi hija. Y solo recibo el apoyo de la Comisión de Búsqueda quienes me acompañan visibilizando su imagen en todas las redes” comentó.

“No tengo datos, ni indicios porque nadie la vio desde ese día que salió de mi casa rumbo a Capital” remarcó la madre de Roxana.

“Volvía el fin de semana y no regresó”

“No puedo decir si la subieron a una camioneta o si alguien se la llevó. Lo que ella me dijo antes de irse fue que se iba a Capital y que volvía el fin de semana…Lo único que ese es que ella se fue y no regreso. Tampoco se comunicó con nadie y eso es lo raro” recordó Alejandra Villalba, desde su casa en Don Orione, a 23 meses de la ausencia de su hija.

Asimismo, la mujer que desde el primer momento se encargó de recorrer no solo la localidad si no toda la región para encontrar datos y hallar a su hija remarcó que continua esperando a que la fiscal Nuria Gutiérrez acepte el cambio de caratula de la causa de Roxana. “Que mi hija no se comunicara conmigo es lo que me hace pensar que a ella alguien la tiene retenida por eso no vuelve a su casa” aseguró Villalba.

“No hay indicios de que mi hija esté por ahí paseando. Sin llamarme o comunicarse con su familia o amigos. Ella nunca se hubiera alejado. No hay comunicación ni con su mejor amiga, ni con su entorno, y eso es la clave de la investigación. A Roxana alguien la tiene retenida contra su voluntad” sentenció la madre de la adolescente que falta de su casa en barrio Don Orione de Florencio Varela desde el 6 de diciembre de 2018.

El caso

Desde el 6 de diciembre del 2018, no hay noticias sobre el paradero de Roxana Villalba, aquel día fue vista saliendo de su casa en Don Orione. Al momento de desaparecer, la joven vestía short de jean, remera blanca estampada y zapatillas Vans. Mide 1.62 y tiene el cabello castaño oscuro, ojos marrones y tez morena.

Por cualquier información acerca de ella comunicarse con el 11-5036-9398 (Alejandra, madre de Roxana)